Yalvaç'ta Yangın Panik Yarattı: Yaşlı Kadın Bayıldı

Yalvaç'ta Yangın Panik Yarattı: Yaşlı Kadın Bayıldı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, komşusunun yangını görmesiyle panikleten yaşlı bir kadının bayılmasına neden oldu. Yangına müdahale eden kepçe operatörü hafif yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Komşusunun odunluğunun yandığını gören yaşlı kadın panikleyip gözyaşlarına boğularak baygınlık geçirirken, yangına müdahale eden kepçe operatörü hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyü Kuzyaka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüdaverdi K.'ya ait 2 katlı ahşap odunluk ve depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri ile çevre köylerden su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına kepçeyle müdahale eden operatör Enes G. hafif şekilde yaralanırken, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Komşusunun odunluğunun yanışını gören yaşlı kadın panikleyip baygınlık geçirdi

Öte yandan, odunluğun tamamen yanarak küle döndüğünü gören yaşlı komşu panikleyip gözyaşlarına boğularak olay yerinde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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