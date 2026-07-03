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Yalova'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yalova'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Yalova-İzmit kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya A.D.A.'ya otomobil çarptı. 41 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Yalova-İzmit kara yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Yalova-İzmit kara yolunda Çiftlikköy istikametine ilerleyen K.K.O. (24) idaresindeki 34 PD 6855 plakalı otomobil, eski hastane kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya A.D.A.'ya (41) çarptı. Yaya üst geçidine 40 metre uzaklıkta meydana gelen kazada A.D.A., olay yerinde feci şekilde can verdi. Sürücü gözaltına alınırken, A.D.A.'nın cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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