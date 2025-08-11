Yalova'daki Tatil Sitesinde Gergin Mali Kurul Toplantısı

Yalova'daki Tatil Sitesinde Gergin Mali Kurul Toplantısı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Elmakent Tatil Sitesi'nin mali kurulunda gergin anlar yaşandı. Yönetimin mali raporları açıklamakta yetersiz kalması ve toplantıya korumalarla gelmesi tartışmalara yol açtı. Toplantıda, jandarmaya yumruk attığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir tatil sitesinin mali kurulunda gergin anlar yaşandı. Jandarmaya yumruk attığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, yaşanan arbede güçlükle kontrol altına alındı.

Elmakent Tatil Sitesi'nde Gergin Mali Kurulu'nda tansiyonlar yükseldi. İddiaya göre, site yönetiminin mali raporları paylaşması beklenen toplantıda, rakamlar net olarak açıklanmadı ve yönetim kendi kendini ibra etti. Toplantıya korumalarla geldiği ileri sürülen yönetim kurulunun 'tehdit ve gözdağı' verdiği, bazı site sakinlerine saldırmaya kalkıştığı ileri sürüldü.

Toplantıda, eski CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu divan başkanlığın yaptığı ve kendisini seçtirdiği, söz hakkı vermeden ibra işlemini hızlı şekilde tamamlayarak toplantıyı bitirdiği de öne sürüldü. Eski vekille gelen bir kişinin de jandarmaya yumruk attığı öğrenildi. Söz konusu kişinin Dağıstanlı bir kafes dövüşçüsü olduğu ileri sürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Site sakinleri ise askere uzanan eller kırılsın diye sloganlar attı. - YALOVA

