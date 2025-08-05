Yalova'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi: 3 Şüpheli Yakalandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık arazide yasa dışı kenevir ekim yapan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi Karadere köyünde bulunan ormanlık arazide S.K., M.S. ve Y.A. isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Şüphelilerin ikamet adresleri ile üç ayrı arazi kesiminde yapılan aramada, 176 gram skunk maddesi, 31 kök kenevir bitkisi ve öğütme aparatı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA