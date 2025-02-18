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Yalova'da Tersanede Patlama: 4 İşçi Yaralandı

Yalova'da Tersanede Patlama: 4 İşçi Yaralandı
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Tersanesi'nde 'Cemal Reis' isimli gemide yaşanan tüp patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Tersanesi'nde bir geminin içinde yaşanan tüp patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hersek Tersanesi'nde bulunan "Cemal Reis" isimli geminin içinde gerçekleştirilen tamirat sırasında şalama tüpünde patlama yaşandı. Patlamada tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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