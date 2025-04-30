Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
İstanbul'da bazı duraklar ve yollar yarın kapalı

İstanbullular dikkat! İşte yarın kapalı olacak tüm durak ve yollar
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Yalova'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün ve çevredekilerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yalova'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

YALOVA - Yalova'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Kaptan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne çıkış yapan 31 N 6474 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü aracını yolun kenarına çekti. Kısa sürede motor kısmı alevlere teslim olan otomobili sündürmek için ilk müdahaleyi sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürücülerle yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler ardındansa soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.