Yalova'da Polisi Etil Alkol Operasyonu: 1500 Litre Ele Geçirildi
Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki kamyonette toplamda 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
Yalova'da polis, arama gerçekleştirdiği iki kamyonette toplam bin 500 litre etil alkol ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 41 plakalı iki ayrı kamyonette toplam bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ç., A.C. ve Ö.A. ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa