Yalova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Yalova- Termal kara yolunda kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal yolunda Yalova istikametinden ilerleyen Deniz Ertan yönetimindeki 77 ADJ 467 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan sürücünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA