Yalova'da Markette Saldırı: Eski Kız Arkadaşı Ve Vatandaşa Bıçakla Saldırdı

Yalova'da Markette Saldırı: Eski Kız Arkadaşı Ve Vatandaşa Bıçakla Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan bir kadın, markette yaşanan olay sırasında müşterilerden birine bıçakla saldırıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da zincir bir markete çalışan eski kız arkadaşına işyerinde saldıran şüpheli daha sonra olaya müdahale eden vatandaşlardan birini bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T.(44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı daha sonra ise market içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.