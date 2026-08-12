Haberler

F-16'nın Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

F-16'nın Düşme Anı Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova’da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Beldesi yakınlarındaki 18. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında yaşandı. Saat 15.02'de bir F-16 uçağı alçaldığı esnada kaza kırıma uğradı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası bölgeden siyah dumanlar çıktığı görüldü.

Pilotun fırlatma koltuğuyla kurtulduğu, Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerine bilirkişi ekibinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

Öldürdüğü genç kadının mezarında yakalandı
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Tartışma yaratan kare!