Yalova'da Kayıp Özgür Evren Öziş Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Yalova'da Kayıp Özgür Evren Öziş Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
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22 Nisan'dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, Yalova'nın Hacımehmet köyünde ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu. Olayın ardından savcı ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yalova'da 22 Nisan'dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden Özgür Evren Öziş, yaklaşık 1 aydır aranıyordu. Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı. Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu. Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öziş'in ilk belirlemelere göre intihar ettiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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