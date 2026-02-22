Yalova'da komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebek hastanelik oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gürültü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu, kucağındaki 14 aylık kızının ise kafatası çatladı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan bir aile arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışmalar yaşandı. Son olarak 20 Şubat'ta Muhammed Baca (34), 14 aylık kızı İkra kucağında olduğu sırada Şener E.'nin sopa ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, küçük İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralanan baba ve minik kızı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest kaldı.

Yaşadığı olayı anlatan Muhammed Baca, "En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personellerinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. Burnum kırık olduğu için akıyor hala. 4 çocuğumun olması, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Vanlılarmış, aşiret çocuklarıymış" dedi.

Uzaklaştırma kararına rağmen bu olayın yaşandığını söyleyen Baca, "Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omuzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim, kime sığınalım, kimden yardım isteyelim. Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı