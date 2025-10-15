Haberler

Yalova'da Göç İdaresi Operasyonunda Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

Yalova'da Göç İdaresi Operasyonunda Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 9'a ulaştı. Müdürlük personelinin uluslararası koruma başvurularını oyaladığı ve yolsuzluk yaptığı iddiaları öne sürülüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Yalova'da dün düzenlenen operasyonda İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Müdürlük çalışanı Gökhan D.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İddiaya göre, müdürlük personelinin yabancı uyruklulara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları belirlendi. Personelin İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu ve kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için yabancılardan para istediği iddialar arasında. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Sadettin Saran Mourinho'yu fena bombaladı: Olacak iş değil

Sadettin Saran Mourinho'yu fena bombaladı: Olacak iş değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.