Yalova'da Feribottan Denize Atlayan Kadın Kurtarıldı

Yalova'dan hareket eden Topçular- Eskihisar Feribotu'ndan denize atlayan kadın yolcu, peşinden denize atlayan başka bir yolcu ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Topçular İskelesi'nde feribota binen S.K. (35) adlı kadın yolcu, gemi denize açıldıktan bir süre sonra suya atladı. Olayı gören feribottaki yolcular, durumu gemi mürettebatına bildirdi. Gemi durdurulurken, o esnada başka bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına yetişti. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Denize atlayan vatandaş, kadının Sahil Güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı. Bu sırada Sahil Güvenlik teknesi ve feribottan denize can simidi atıldı. Topçular İskelesi'ne çıkarılan kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA