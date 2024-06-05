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Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

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Yalova'da denize giren ve bir dubanın üzerinde uykuya dalan 4 kişi, dubanın halatlardan kopması sonucu açığa sürüklendi. Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında bulan 4 arkadaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

UYANIR UYANMAZ YARIM İSTEDİLER

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı. Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.

Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

DUBAYI TESPİT EDEN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi.

Kıyıdaki dubanın üzerinde uyuyan 4 arkadaş, gözünü açtığında kendilerini denizin ortasında buldu

4 ARKADAŞ BOT YARDIMIYLA KURTARILDI

Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yaşanan bu ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çiftlikköy Yalova Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Abdulbaki null:

Uydular mı? Sızdılar mı?

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Doğrucu:

Gaderrrrr gaderrrr hersey kadere bagli bu ulkede :)

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Osman Yagci:

Bu işte bir oyun var acaba ne dört kişi mi ayni anda uykuya dalar soru işareti bunlar ayni andami uykuya daldilar vay be yemezler

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1
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