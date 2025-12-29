Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ DURDURULDU

Operasyon sırasında bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Öte yandan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.