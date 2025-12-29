Haberler

Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Güncelleme:
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Operasyon Çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi, 5 okulda eğitime ara verildi.

  • Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.
  • Operasyonda 6 terörist ölü olarak ele geçirildi ve bölgede elektrik ile doğalgaz kesildi.
  • Yalova Valiliği bölgede 5 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu ve RTÜK geçici yayın yasağı getirdi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ DURDURULDU

Operasyon sırasında bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Öte yandan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
