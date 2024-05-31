Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Bodruma Giren Tilki İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bodrumuna giren tilki, Çiftlikköy İtfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bodrumuna giren tilki Çiftlikköy İtfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yalova'da yiyecek arayışına giren bir tilki Çiftlikköy ilçe merkezine kadar indi. Tilki burada bir binanın bodrum katına girdi. Tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu Çiftlikköy İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tilkiyi bodrum katından yakalayarak dışarı çıkardı. Tilki, herhangi bir zarar görmeden ekipler tarafından doğaya salıverildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çiftlikköy İtfaiye Bodrum Yalova Hayvanlar İtfaiye Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu

'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title