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Yalova’da aranan 3 hükümlü yakalandı

Yalova’da aranan 3 hükümlü yakalandı
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Yalova’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yalova'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, 'hükümlü veya tutuklunun zor veya cebir kullanarak kaçması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından toplam 32 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 24 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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