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Yalova'da Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü

Yalova'da Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü
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Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında alacak verecek tartışması, bıçak ve sopa kullanılarak yapılan kavgaya dönüştü. Olayda biri polis olmak üzere iki kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sopa, bıçak ve yumruklar konuştu. Kavgada biri olayı ayırmak isteyen polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi, sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Kavgada biri polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda polis memuru hafif şekilde yaralanırken diğer vatandaşın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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