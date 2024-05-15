Yalova'da 5 araçlı zincirleme kaza

YALOVA - Yalova'da aynı istikamette giden 5 araç birbirine peş peşe çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde giden 5 araç önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle birbirine girdi. 3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.