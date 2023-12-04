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Yalova'da 5.1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Okullarda Tedbir Alındı

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Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi. Yalova'da da hissedilen deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Bir süre bahçede bekletilen öğrenciler yeniden sınıflara alındı.

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi.

Yalova'da da hissedilen deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Bir süre bahçede bekletilen öğrenciler yeniden sınıflara alındı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gemlik Körfezi Marmara Denizi Yalova Deprem Deprem Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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