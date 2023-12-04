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Yalova'da 5.1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Okullarda Tedbir Alındı

4 Aralık 2023 11:16 Son Güncelleme: 11:18 Abone Ol

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi. Yalova'da da hissedilen deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Bir süre bahçede bekletilen öğrenciler yeniden sınıflara alındı.