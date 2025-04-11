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Yalova'da 289 Metrelik Enerji Gemisi Karaya Oturdu

Yalova'da 289 Metrelik Enerji Gemisi Karaya Oturdu
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Marmara Denizi Yalova açıklarındaki demir sahasında KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma çalışmaları başlattı.

Yalova Demir Sahası'nda 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çalışma başlattı.

Marmara Denizi Yalova açıklarındaki demir sahasında KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi karaya oturdu. Konuyla ilgili ekipler kurtarma çalışması başlattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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