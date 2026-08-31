Haberler

Bursa'da yakıt doldururken kamyonet çarpması: 1 ölü

Bursa'da yakıt doldururken kamyonet çarpması: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da yakıtı biten otomobil sürücüsü, aracına yakıt doldurduğu sırada arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da yakıtı biten otomobil sürücüsü, aracına yakıt doldurduğu sırada arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 P 0943 plakalı otomobil sürücüsü Turan Reşber, yakıtı bitince aracını sağ şeride çekti. İddiaya göre, güvenlik tedbiri almadan aracına yakıt dolumu yaparken, Halit T. idaresindeki 16 BGR 322 plakalı kamyonet Reşber'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turan Reşber, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Turan Reşber, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı

20 saniyelik dehşet! Kaskla bara dalıp üzerlerine kurşun yağdırdı
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Tanıyanlar "Ona ne olmuş" demeden edemiyor
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! İşlem sayısı 73 bini geçti

e-Devlet'te yeni dönem hızlı başladı! Rakam kısa sürede 73 bini geçti
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
29 yıllık otobüs firması konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık süre

29 yıllık otobüs firması için işler tersine döndü
Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde

Oğuz için söyledikleri yeniden gündemde
Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor