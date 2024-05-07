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Yahyalı'da Narkogüç Operasyonu: 30 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, hint keneviri ve silahlar ele geçirildi.

Savcılık düğmeye bastı, jandarma operasyon başlattı

Yahyalı'da Narkogüç Operasyonu'nda 30 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narkogüç Operasyonu yapıldı. Yahyalı ilçesinde 30, Develi ilçesinde 7, Kocasinan ilçesinde 1 olmak üzere toplam 38 şüpheli şahsa yönelik 33 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 233 gram uyuşturucu madde, 29 kök hint keneviri, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 26 adet tabanca, 17 adet tabanca üst kapağı, 31 adet şarjör, 2 adet bıçak, 1 adet kalaşnikof kasaturası ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Jandarma Yahyalı Kayseri 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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