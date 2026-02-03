Haberler

Tofaş marka otomobil yağmurda böyle spin attı

Güncelleme:
Cezaevine gitmekte olan bir avukat, yağışlı havada kayganlaşan yolda virajı dönerken panik yaşadı. Tofaş marka bir aracın önünü kestiğini düşünen avukat, daha sonra bu durumun bir spinden kaynaklandığını fark etti ve yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
