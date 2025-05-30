Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni Adana'yı Süslüyor

Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni Adana'yı Süslüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, etkileyici manzarasıyla göz kamaştırdı. Meteoroloji'nin uyardığı yapışlı hava sonrası yağan yağmurdan sonra güneşin doğuşuyla birlikte gökkuşağı ortaya çıktı ve bu görsel şölen kameralara yansıdı.

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

Meteorolojinin uyardığı yapışlı hava Kozan ilçesinde etkili oldu. Yağmur bulutlarının dağılmasının ardından güneş çıkınca ilçenin genelinden görülebilen gökkuşağı oluştu. Gökkuşağının oluşturduğu görsel şölen kameralara da yansıdı.

Öteyandan kent genelinde bölgesel yağışların ara ara devam etmesinin beklediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor

Dananın kuyruğu yarın kopuyor! Fenerbahçe'de kader günü
Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.