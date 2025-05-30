Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni Adana'yı Süslüyor
Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, etkileyici manzarasıyla göz kamaştırdı. Meteoroloji'nin uyardığı yapışlı hava sonrası yağan yağmurdan sonra güneşin doğuşuyla birlikte gökkuşağı ortaya çıktı ve bu görsel şölen kameralara yansıdı.
Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından gökkuşağı oluştu.
Meteorolojinin uyardığı yapışlı hava Kozan ilçesinde etkili oldu. Yağmur bulutlarının dağılmasının ardından güneş çıkınca ilçenin genelinden görülebilen gökkuşağı oluştu. Gökkuşağının oluşturduğu görsel şölen kameralara da yansıdı.
Öteyandan kent genelinde bölgesel yağışların ara ara devam etmesinin beklediği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa