Yağmacılar polisten kaçamadı

ANKARA - Ankara'da silah zoruyla kaçırdıkları şahsa boş senet imzalatan yağmacılar polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 22 Haziran'da Forum Ankara Açık Otoparkı ve Keçiören Hayat Koleji karşısı boş arazide meydana gelen olayda; S.S. isimli şahsın maruz kaldığı Yağma (Zorla Senet İmzalatma) -Kasten Yaralama-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma- Hakaret olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.

Yapılan çamışmada; S.S.'nin Şüpheli A.Ş. ile birlikte maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı, şüpheli A.Ş.'nin kazada meydana gelen zararın parasını talep ettiği ve S.S.'nin kazada kusurunun olmadığını beyan ederek para vermemesi üzerine şüpheli şahısların 2 ayrı araç ile S.S.'nin içerisinde bulunduğu aracı takip ettiği, S.S.'nin Forum Ankara Alışveriş Merkezi otoparkına geldiğinde kollarından tutarak zorla başka bir araca bindirildiği, Keçiören Hayat Kolejinin önünde bulunan boş araziye götürülüp darp ederek ve silah zoru ile senet imzalatıldığı, şahısların 10 kişi oldukları ve isimlerinin A.Ş., Y.A., B,Ç., E.K., Ö.B., M.M., S.E., P.Y., C.K. ve T.Y. olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 09 Temmuz 2024 günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araç üzerinde arama yapılırken, 10 şüpheli şahısın tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda S.S.' nin imzası olan isim ve miktar kısmı boş 2 adet senet, zorla senet imzalatıldığı sırada kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet farklı ebatlarda fişek ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 10.07.2024 günü adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.A., B,Ç., M.M., S.E., C.K. ve T.Y. isimli şahıslar ise ADLİ KONTROL şartı ile serbest bırakılırken, Şüpheliler A.Ş., E.K., Ö.B. ve P.Y. Yol Kesmek Sureti ile Silahlı Birden Fazla Kişi ile Yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.