Üye Girişi
Haberler

Yağmacılar polisten kaçamadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da silah zoruyla kaçırdıkları şahsa boş senet imzalatan yağmacılar polisten kaçamadı. Ankara'da 22 Haziran'da Forum Ankara Açık Otoparkı ve Keçiören Hayat Koleji karşısı boş arazide meydana gelen olayda; S.S. isimli şahsın maruz kaldığı Yağma (Zorla Senet İmzalatma) -Kasten Yaralama-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma- Hakaret olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.

Yağmacılar polisten kaçamadı

ANKARA - Ankara'da silah zoruyla kaçırdıkları şahsa boş senet imzalatan yağmacılar polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 22 Haziran'da Forum Ankara Açık Otoparkı ve Keçiören Hayat Koleji karşısı boş arazide meydana gelen olayda; S.S. isimli şahsın maruz kaldığı Yağma (Zorla Senet İmzalatma) -Kasten Yaralama-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma- Hakaret olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.

Yapılan çamışmada; S.S.'nin Şüpheli A.Ş. ile birlikte maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı, şüpheli A.Ş.'nin kazada meydana gelen zararın parasını talep ettiği ve S.S.'nin kazada kusurunun olmadığını beyan ederek para vermemesi üzerine şüpheli şahısların 2 ayrı araç ile S.S.'nin içerisinde bulunduğu aracı takip ettiği, S.S.'nin Forum Ankara Alışveriş Merkezi otoparkına geldiğinde kollarından tutarak zorla başka bir araca bindirildiği, Keçiören Hayat Kolejinin önünde bulunan boş araziye götürülüp darp ederek ve silah zoru ile senet imzalatıldığı, şahısların 10 kişi oldukları ve isimlerinin A.Ş., Y.A., B,Ç., E.K., Ö.B., M.M., S.E., P.Y., C.K. ve T.Y. olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 09 Temmuz 2024 günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araç üzerinde arama yapılırken, 10 şüpheli şahısın tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda S.S.' nin imzası olan isim ve miktar kısmı boş 2 adet senet, zorla senet imzalatıldığı sırada kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet farklı ebatlarda fişek ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 10.07.2024 günü adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.A., B,Ç., M.M., S.E., C.K. ve T.Y. isimli şahıslar ise ADLİ KONTROL şartı ile serbest bırakılırken, Şüpheliler A.Ş., E.K., Ö.B. ve P.Y. Yol Kesmek Sureti ile Silahlı Birden Fazla Kişi ile Yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Ankara Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title