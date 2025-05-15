Yağış Sonrası Çöken Ahırda 19 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Yağış Sonrası Çöken Ahırda 19 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle çöken ahırda kalan 19 büyükbaş hayvandan 16'sı kurtarıldı. Olay yerine hemen AFAD ve İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Yağışın etkisiyle ahır çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çöken ahır çatısının altında kalan 19 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan Nurettin Ateş'e ait toprak damlı ahırın çatısı, yoğun yağış dolayısıyla çöktü. İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla hayvanların 16'ı kurtarıldı. Olayda bir hayvan telef olurken, 2'si yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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