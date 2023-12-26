Yağ aldırmak için girdiği hastaneden cenazesi çıktı

Kanada'dan Türkiye'ye estetik operasyon geçirmek için gelen 2 çocuk annesi Yasmine Greenidge, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Operasyondan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybeden kadının ailesi, doktor ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AYNI ANDA 3 OPERASYON BİRDEN YAPILDI

47 yaşındaki Yasmine Greenidge, 20 Aralık'ta İstanbul'daki özel bir hastaneye giderek Doktor Safa Manav tarafından ameliyata alındı. Greenidge'a aynı anda hem göğüs ve kalça operasyonu hem de yağ aldırma uygulaması yapıldı. Ertesi gün İstanbul'daki otelde çocukları ile ilgilenen kadının kocası Lincoln Edison Greenidge, hastane yönetimi tarafından acilen hastaneye çağrıldı. Telefonda kocasına "Karınız düşüp bayıldı" denildi.

"EŞİMİN HİÇBİR SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU"

Apar topar hastaneye giden adama, karısının vefat ettiği söylendi. Acı eş, "Eşimin hiçbir sağlık problemi yoktu. Ölümünde doktor ihmali olduğunu düşünüyorum" dedi. Talihsiz kadının ölüm raporunda kalbinin durduğu belirtilse de ailenin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak.

DOKTOR, PARAYI GERİ VERMEYİ TEKLİF ETTİ

Lincoln Edison Greenidge avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunup dava açarken, gözlerin çevrildiği doktorun ise acılı kocayı arayarak "Operasyonun ücretini iade edelim" teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Aile bunu kabul etmeyerek haklarını yargıda arayacaklarını iletti.