İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 7 kişi yaralandı.
YAFA'DAKİ SALDIRIDA 8 ÖLÜ, 7 YARALI
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.