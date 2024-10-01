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İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

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İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.

İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

YAFA'DAKİ SALDIRIDA 8 ÖLÜ, 7 YARALI

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.

İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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