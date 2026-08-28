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Denizli'de Yabani Hayvana Çarpan Araç Şarampole Uçtu: Sürücü Kayıp

Denizli'de Yabani Hayvana Çarpan Araç Şarampole Uçtu: Sürücü Kayıp
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Denizli'nin Çal ilçesinde, yola çıkan yabani bir hayvana çarpan hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından sürücünün olay yerinde bulunmadığı belirlendi; ekipler, kaçtığı değerlendirilen sürücüyü bulmak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde yola çıkan yabani hayvana çarpan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücünün olay yerinde olmadığı belirlenirken, ekipler sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi Hasanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi bilinmeyen sürücünün idaresindeki 35 CCB 052 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yola çıkan yabani hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içerisinde ve olay yerinde sürücünün bulunmadığı tespit edildi. Ekipler, olay yerinden ayrıldığı değerlendirilen sürücüyü bulmak için çevrede ve bölgede arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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