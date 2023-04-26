Yaban keçisi avlayanlara 265 bin lira ceza kesildi

ŞIRNAK Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini kaçak avladığı belirlenen 2 kişiye 265 bin lira para cezası uygulandı. Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, toplam 265 bin lira ceza kesildi.

Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı Görümlü beldesi Cudi Dağı bölgesinde iki kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlayan kişinin K.M.ve A.L olduğunu tespit etti. Yaban keçisi ve tüfeklerine el konulurken, K.M. ve A.L.'ye toplam 265 bin lira ceza kesildi. Şube Müdürü Orhan Kalay, kentte Cudi ve Gabar Dağları mevkii ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu söyledi.

Bu hayvanların koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler olduğunu belirten Kalay, "Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz. Böyle durumlarda vatandaşların en yakın kolluk birimine ve bize haber vermelerini istiyoruz. Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 15 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplamda 265 bin lira ceza uygulamış olduk." dedi.