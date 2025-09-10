Yaban Domuzlarına Karşı Elektrik Hattı Çekerken Elektrik Çarpan Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarlasına yaban domuzlarına karşı koruma amaçlı elektrik hattı çekerken elektrik çarpan adam hayatını kaybetti.

Olay, Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Kaplan (48) tarlada yaban domuzlarına karşı koruma amaçlı elektrik hattı çekerken elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yılmaz Kaplan olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Yılmaz Kaplan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Otopsinin ardından Yılmaz Kaplan'ın cenazesi bugün saat 11.00'da Sarıcaova Mezarlığına defnedildi.

Yılmaz Kaplan'ın hayatını kaybetmesi sonucu taziye mesajı yayımlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Belediyemiz personellerinden kıymetli çalışma arkadaşımız Yılmaz Kaplan'ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhum Yılmaz Kaplan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - DENİZLİ