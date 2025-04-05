Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı

"Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan KonakRamazan Bayramı'nın birinci günü sahne aldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.Sanatçının beklenmeyen ölümü sevenlerini ve müzik dünyasını derin üzüntüye boğdu. Konak ile aynı gün sahneyi paylaşan Selim Bölükbaşı, yaşadığı üzücü olayın ardından hislerini paylaştı.

"BEYNİM UYUŞTU, KALBİM SIKIŞTI"

Bölükbaşı, duygularını şöyle dile getirdi, "Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü; yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya?

Tabiki ASLA!!!" "İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 km hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretininin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben… Nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı!"