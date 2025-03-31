Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Konak'ın ölüm haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Konak'ın cenazesi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Çarşamba günü ise Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.