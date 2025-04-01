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Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

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Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, kalabalık nedeniyle güvenlik şeritleri yıkılırken, tabuta yaklaşmak isteyenler gerginlik çıkardı. İzdiham yaşanan törende cenaze namazı öncesinde imam defalarca aynı uyarıyı yaparak, "Volkan Konak'ı seviyorsanız ona son görevinizi iyi yapın. Lütfen, saf düzeni olmazsa bu şekilde namaz olmaz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi.

Ünlü sanatçı için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı.

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

"BANA BUNU NASIL YAPTIN VOLKAN"

Aldığı ölüm haberiyle sarsılan Selma Konak cenaze töreninde, 35 yıllık eşinin tabutuna sarıldı. Gözyaşları içinde kalan Selma Konak, "Bana bunu nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı. Ayakta güçlükle duran Selma Konak ayakta zor durdu.

CENAZEDE İZDİHAM YAŞANDI

Konak'ın cenazesine, hayranları ve yakınları akın etti. Zaman zaman adım atmanın dahi zorlaştığı cenaze, izdiham yaşandı.

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

POLİS BARİKATLARI YIKILDI

Yoğun katılımın yaşandığı cenazede, güvenlik şeritleri yıkılırken, tabuta yaklaşmak için yarışanlar arasında da gerginlik yaşandı.

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

İMAMDAN ÇAĞRI: SON GÖREVİNİZİ İYİ YAPIN

Tören öncesinde yaşanan izdiham namaz kılınırken de yaşandı. Cenaze namazını kıldıracak imam safların bozulması üzerine cemaate çağrıda bulunarak, "Volkan Konak'ı seviyorsanız ona son görevinizi iyi yapın. Lütfen, saf düzeni olmazsa bu şekilde namaz kılınmaz. Birer adım geri atalım. Volkan Bey'e son ibadeti son görevimizi yapalım inşallah. Lütfen birer adım geri atalım, lütfen Allah rızası için." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Hocam ayık geldiklerine dua et idare edeceksin artık.. usulen kıl namazı geç öylesine gelmişler zaten

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