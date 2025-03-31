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Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

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KKTC'deki konserde fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünden sonra sosyal medyada yapılan çirkin yorumlarla ilgili ailesi harekete geçti. Konak'ın ailesi, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, önceki gün KKTC'de konser verdiği esnada sahnede fenalaştı. Yere yığılan Konak'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN YORUMLAR

Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sosyal medyada bazı hesaplarda çirkin yorumlar yapıldı. Yaşananlarla ilgili Konak'ın ailesi harekete geçti.

Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Konakoğlu'nun kardeşi Birol Konak konuya ilişkin açıklama yaptı. Birol Konak, "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Adam ölmüş gitmiş. Ailesi mahkeme peşinde.

Yorum Beğen135
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bizim millete ne oldu böyle hiç saygı kalmamış Mekani cennet olsun ailesine sabırlar dilerim başları sağolsun

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Yorum Beğenme103
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Haber YorumlarıEnes:

Ailesi mahkemeden ne koparirsak kardır mantığını güdüyor .

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme177
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Haber YorumlarıMustafa Gül:

55 yildir almanyada yasiyorum, bukadar nefret kin ayrim almanlarda görmedim. Bu arada AZIZ NESINI anmak istiyorum. Koca türkiyede oldukça cahil kesim varmis. Adiniza utaniyorum.

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

yahu,adam kendi söyledi,beni yakın külleri savurun diye,bırakın milleti acınızı yaşayın

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Haber YorumlarıCarsambali:

Adamin vasiyeti neyse onu yapacaksin..Adam Allaha inanmiyorsa ve beni yakin diyorsa yakacaksin..Sakin camiye getirip cenaze namazi falan kilmaya kalkmasinlar..Ahiret de Allahin huzuruna cikacak o..Ailesinide rahat birakin..Kimse mecbur degil musluman olmaya..inanmiyorsa bu onun sorunu..Dagilin simdi..

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Haber YorumlarıYavuz:

aile sinekten yağ çıkarma peşinde.

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

ailesi hala nemalanma peşinde

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ne yazık ki vefat eden insandan şeytan vazgeçerken kendine müslüman diyen akharami vazgeçmiyor

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Al işte beyniniz bu kadar çalışır

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