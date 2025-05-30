Viranşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Viranşehir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı: 2 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce yol kenarındaki araçlara çarpan otomobil daha sonra bir işyerine daldı. Kazada sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.