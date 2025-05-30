Viranşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Viranşehir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce yol kenarındaki araçlara çarpan otomobil daha sonra bir işyerine daldı. Kazada sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.