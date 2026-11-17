Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı