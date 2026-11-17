Viranşehir'de 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmaya yakalandı ve tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı