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Virajı Alamayan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Yaralı

Virajı Alamayan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Yaralı
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Kastamonu'da virajı alamayan bir otomobil, yol kenarında park halindeki başka bir araca çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Virajı alamayan otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da virajı alamayan otomobil, arızası sebebiyle yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Kastamonu karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ç. yönetimindeki 37 BH 810 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak arızalandığı için yol kenarında çekici bekleyen Rafet G. idaresindeki 37 AS 509 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada arıza yapan otomobilin yanında bekleyen Rafet G. ile yanındaki Merve G. (34), diğer araçta yolcu olarak bulunan Sema Ç. ve İrfan Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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