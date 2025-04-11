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Virajı Alamayan Otomobil Apartman Boşluğuna Uçtu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir araca çarparak apartman boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Virajı alamayınca apartman boşluğuna uçtu: O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bir araca çarpıp daha sonra apartman boşluğuna düşme anı kameraya yansıdı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Alim Dağhan Caddesi'nde meydana geldi. B.D. idaresindeki 35 CLR 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Caddede park halindeki 35 FT 850 plakalı otomobile ardından binanın korkuluk demirlerine çarpan daha sonra da korkuluk demirlerini yıkan otomobil, 5 metreden apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, caddedeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde aracın kontrolden çıkarak apartman boşluğuna uçma anı yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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