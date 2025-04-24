Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü
Bir kişi, olası depremde enkaz altında kalmaktan korktuğu için yanına pompalı tüfek aldığını söyledi. Kısa sürede viral olan video, "mantıklı bir çıkış" diyenler ve "tehlikeli düşünce" olarak eleştirenler arasında tartışma yarattı.
İstanbul'daki depremler sonrası bir vatandaş, olası depremde enkaz altında kalması durumunda kurtarılamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle yanına pompalı tüfek aldığını ifade etti. Kendisini bu şekilde "hazırladığını" dile getiren kişinin açıklamaları büyük yankı uyandırdı.
İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim, şahsın yaklaşımını "kendi mantığı içinde anlaşılır" bulduğunu belirtirken, bir diğer kesim ise "toplumsal cehaletin ve çaresizliğin ürkütücü bir yansıması" şeklinde yorumladı.