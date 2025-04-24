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Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü

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Bir kişi, olası depremde enkaz altında kalmaktan korktuğu için yanına pompalı tüfek aldığını söyledi. Kısa sürede viral olan video, "mantıklı bir çıkış" diyenler ve "tehlikeli düşünce" olarak eleştirenler arasında tartışma yarattı.

İstanbul'daki depremler sonrası bir vatandaş, olası depremde enkaz altında kalması durumunda kurtarılamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle yanına pompalı tüfek aldığını ifade etti. Kendisini bu şekilde "hazırladığını" dile getiren kişinin açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim, şahsın yaklaşımını "kendi mantığı içinde anlaşılır" bulduğunu belirtirken, bir diğer kesim ise "toplumsal cehaletin ve çaresizliğin ürkütücü bir yansıması" şeklinde yorumladı.

Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Kadere Allaha inancı yok demek. Başka diyecek bisey yok. Inansada inanmasada Kaderi yazılıdır

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Ruhsatı var mı nereden aldı bu silahı..

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

sen şimdi sık kafana gitsin Allah akıl versin

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Depremde akla ilk silah gelmesi nasıl bir hayat nasıl bir kafayla yaşıyor acaba? İnsan önce enkaz altında kurtulabileceği bir alan bölge belriler sonra orada hatatta kalabilirse enkaz altın günlerce açlık suzuzluk çekmemek için ne yapabilriim i düşür yahu. Silahı napacan salak. Silah dışarı olursan enkaz altında olmazsan yapmaya karşı güvenlik için kullanabilirsin ancak.

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Haber YorumlarıDedectife Conan:

Farklı bakış açısı depremde can olduğu kadar mal güvenliği önemli oluyor ne yazık ki depremi fırsat bilen yağma ve yağma yaparken cinayet işleyen kişiler olabilir heleki nüfusun ve çeşitligin fazla olduğu İstanbul da

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bence silahtan anlamayan tam bir geri zekali arkadas enkaz altinda zifiri karanlikta nereye ne sekilde nasil atesleyecek acaba düdük veya siren sesi veren hatta imdat istiyen ufak pilli aletler cok daha mantiklidir.

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Haber YorumlarıSİNAN TEPE:

beyin ölümü gerçekleşmiş birine amerika filimlerini izletmeyin bende tetiğe basarım enkazdan yaşadığım belli olacak diye izliyorum

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