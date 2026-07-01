Silah tacirlerine ve düğün magandalarına operasyon: 12 tabanca ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde silah ticareti yaptıkları, ruhsatsız silah bulundurdukları ve düğünlerde havaya ateş açarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, silah ticareti yaptığı, adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulundurduğu, silahları korku ve baskı unsuru olarak kullandığı, ayrıca düğünlerde havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 315 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı