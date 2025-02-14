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Veterinerlik fakültesi öğrencisi, fotoğraf çekilirken hayatını şokunu yaşadı

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Arkadaşlarıyla beraber gittikleri çiftlikte fotoğraf çekilmek sterken atın saldırısına uğrayan veterinerlik fakültesi öğrencisi hayatını şokunu yaşadı.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde arkadaşlarıyla beraber gittikleri çiftlikte fotoğraf çekmek isteyen bir genç, atın saldırısına uğrayınca neye uğradığını şaşırdı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlar, atların bazen ani hareketlerden rahatsız olabileceğini ve savunma içgüdüsüyle tepki verebileceğini belirterek, hayvanlarla etkileşimde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Veterinerlik fakültesi öğrencisi, fotoğraf çekilirken hayatını şokunu yaşadı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Hangi fakülte, nerede, hangi ülke olduğu belli değil ,nasıl bir habercilik bu ?

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Haber YorumlarıCevap :

Neresi haber bunun şimdi ?

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Haber Yorumlarıemre akpınar:

vay at hırsızı vay :D

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