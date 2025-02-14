Veterinerlik fakültesi öğrencisi, fotoğraf çekilirken hayatını şokunu yaşadı
Arkadaşlarıyla beraber gittikleri çiftlikte fotoğraf çekilmek sterken atın saldırısına uğrayan veterinerlik fakültesi öğrencisi hayatını şokunu yaşadı.
Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde arkadaşlarıyla beraber gittikleri çiftlikte fotoğraf çekmek isteyen bir genç, atın saldırısına uğrayınca neye uğradığını şaşırdı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Uzmanlar, atların bazen ani hareketlerden rahatsız olabileceğini ve savunma içgüdüsüyle tepki verebileceğini belirterek, hayvanlarla etkileşimde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.