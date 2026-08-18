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Venezuela'daki depremde can kaybı 6 bin 438'e yükseldi

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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremde can kaybı 6 bin 438’e yükseldi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı 6 bin 438'e yükseldi.

Venezuela'da 24 Haziran'da merkez üsleri batıdaki Yaracuy eyaletinde ve ortadaki La Guaira eyaletinde bulunan 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Venezuela hükümeti depremde can kaybının 137 artarak 6 bin 438'e yükseldiğini duyurdu. Etkilenen ailelere 335 ev teslim edildiği bildirilen açıklamada 59 bin 109 binadan 34 bin 680'inin oturulabilir, 13 bin 733'ünün erişiminin kısıtlı ve 10 bin 696'sının yüksek riskli olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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