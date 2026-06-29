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Venezuela'da enkaz altındaki çocuk 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Venezuela'da enkaz altındaki çocuk 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Venezuela'daki depremlerde La Guaira'da enkaz altında kalan 11 yaşındaki Moises, Kolombiyalı ekiplerin 3 metre derinlikte 6 saat süren operasyonuyla sağ kurtarıldı.

Venezuela'da meydana gelen depremlerde yıkımın meydana geldiği La Guaira şehrinde enkaz altında kalan 11 yaşındaki Moises, Kolombiya arama kurtarma ekibinin 3 metre derinlikte yürüttüğü yaklaşık 6 saatlik operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları uluslararası ekiplerin katılımıyla sürüyor. Depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği La Guaira şehrinde yürütülen çalışmalarda, enkaz altından gelen bir ses, umut ve sevinç yaşattı. Sesin tespit edilmesinin ardından ekipler bölgeye yoğunlaşarak kurtarma çalışmalarını bu noktada sürdürdü. Enkaz altında kalan 11 yaşındaki Moises, Kolombiya arama kurtarma ekibinin operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı.

"6 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 3 metre derinlikteki operasyonla çocuğa ulaşıldı"

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) tarafından kurtarma operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Moises sağ olarak kurtarıldı ve güvende. Büyük bir gururla bildiriyoruz ki, Kolombiya USAR COL-1 ekibi, Venezuela'nın La Guaira bölgesinde enkaz altında kalan 11 yaşındaki Moises'i sağ olarak kurtardı. Yüksek hassasiyet gerektiren 6 saatlik çalışmanın ardından, kurtarma ekipleri yaklaşık 3 metre derinlikteki çocuğa ulaşarak onu güvenli şekilde enkazdan çıkardı. Hayat kurtarmak için tek bir amaç etrafında birleşerek SNGRD Colombia ile birlikte çalışıyoruz" denildi.

"Üzerime sandık düştü"

Paylaşılan görüntülerde ekiplerin Moises ile iletişime geçtiği ve böylece yerinin tespit edildiği görüldü. Enkazdan çıkarılan Moises, "Ben hareketsiz duruyordum. Sonra üzerime sandık düştü. Sonra kız kardeşimin olduğu yatağa gittim. O yatağın kenarındaydı" ifadelerini kullandı. Bilinci açık olan 11 yaşındaki Moises, ekiplerce hastaneye götürüldü. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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