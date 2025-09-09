Vatandaşlar saldırganı linç etmek istedi, polis engelledi

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldıran ve 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. 2 meslektaşı şehit düşen polis ekipleri, araya girerek linç girişimini engelledi, vatandaşları havaya ateş ederek uzaklaştırdı.

İzmir'in Balçova ilçesinde dün polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın 2 polisi şehit ettikten sonra yaralı olarak gözaltına alınmasının ardından sokaktaki öfkeli kalabalık bölgeye doğru koştu. Polisleri şehit eden saldırganı linç etmek isteyen kalabalık, yine polis tarafından durduruldu. Ayrıca saldırganın polis otosuna bindirilişi ve hastaneye götürülme anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Linç girişimini polis engelledi

Öte yandan, olay sonrası sokakta bulunan vatandaşlar, 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganı linç etmek istedi. Meslektaşlarını şehit vermelerine rağmen soğukkanlılığını koruyan polis ekipleri, linç girişimini engelledi; kalabalığı havaya ateş ederek dağıttı. O anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İZMİR