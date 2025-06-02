Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu

Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu
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Vatan Partisi'nde Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Oğuzhan Balkan, evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu. İstanbul Taksim'deki evinde polisler tarafından ağır yaralı halde bulunan Balkan hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Balkan'ın intihar girişimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan dün akşam saatlerinde İstanbul Taksim'deki evinin tuvaletinde silahla intihar girişiminde bulundu.

TUVALETTE AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Balkan'ı tuvalette kanlar içinde ve ağır yaralı halde buldu. Silahla kendini vurduğu tespit edilen Balkan'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken genç adam bilinci kapalı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İntihar girişimi sonrası olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, Balkan'ın intihar girişiminde bulunma nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

PARTİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olay sonrası Vatan Partisi cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, siyasi çevreler ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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