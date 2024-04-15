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Varto'da inek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

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Varto'da "inek tartışması" kanlı bitti: 1 ölü

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bağlı bulunan 90 haneli ve 500 nüfuslu Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları olan Kerem Yıldız ile Ömer Yıldız arasında "İneklerin neden arazime girdi?" konusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kerem Yıldız, Ömer Yıldız'a kürekle vurdu ve şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine mezraya jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ömer Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Yıldız'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Varto Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından kesin otopsi işlemleri için Ömer Yıldız'ın cenazesi Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastane ve köyde güvenlik önlemi alırken, Kerem Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kerem Yıldız Ömer Yıldız Varto Muş Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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