Vancouver'daki Lapu-Lapu Günü Festivali'nde Araç Kalabalığa Daldı: 9 Ölü

Kanada polisi, Vancouver şehrindeki Lapu-Lapu Günü Festivali sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığa daldığı olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kanada'da festivalde yerel saatle 20.00'de meydana gelen olayda bilanço açıklandı. Kanada polisi, Vancouver şehrinde Filipinler ulusal kahramanı onuruna düzenlenen Lapu-Lapu Günü Festivali sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığa daldığı olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, "Bu olayın bir terör saldırısı olduğuna dair şu anda herhangi bir kanıtımız yok" açıklamasında bulundu.

"Saldırının nasıl ve neden gerçekleştiğini anlamak için soruşturma sürüyor"

Kanada Başbakanı Mark Carney ise düzenlediği basın toplantısında, polisin olayı sadece "araçla çarpma" olarak nitelendirdiğini söylerken, "Saldırının nasıl ve neden gerçekleştiğini anlamak için soruşturma sürüyor" dedi.

Carney, yetkililerin 1 kişiyi gözaltına aldığını ve bu kişinin yalnız hareket ettiğine inanıldığını ifade etti.

Gece boyunca ulusal güvenlik ve istihbarat danışmanı ile kamu güvenliği bakanı tarafından bilgilendirildiğini kaydeden Carney, "Şu anda Kanadalılar için aktif bir tehdit olduğuna inanmıyoruz" diye konuştu. - VANCOUVER